28 Августа 2023
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Фото: forumspb.com

Франция поддержит военные действия ЭКОВАС в Нигере, — Макрон

Франция поддержит любые усилия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ECOWAS", - цитирует Макрона ТАСС.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что на военных аэродромах стран в составе Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) началась подготовка к возможной военной операции против мятежников в Нигере.

20 августа стало известно, что переговоры представителей ЭКОВАС с мятежниками в Нигере не привели к результатам.

Теги: макрон, франция, нигер, эковас


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