28 Августа 2023
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Фото: КПРФ

КПРФ решений по поводу кандидата в президенты на выборах 2024 года не принимала – Удальцов

В КПРФ еще не принято решение о выдвижении кандидата на выборах президента в 2024 году, заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"Не могу ничего сказать про ЛДПР, но точно знаю, что в КПРФ никаких решений по поводу кандидата в президенты на выборах-2024 пока не принято. Обсуждаются разные варианты, а "Левый Фронт", например, предлагает для определения наиболее сильного кандидата провести праймериз среди сторонников левых и патриотических сил. Так что предопределять решение коммунистов по этому вопросу пока преждевременно", - сообщил Удальцов.

Ранее появились сообщения о том, что обозначенные партии выдвинут своих лидеров – Леонида Слуцкого и Геннадия Зюганова.

"Справедливая Россия – За правду" ранее заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах и поддержит Владимира Путина (хотя последний еще не заявлял, что будет выдвигаться).

Теги: кпрф, выборы президента, сергей удальцов


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