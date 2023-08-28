КПРФ решений по поводу кандидата в президенты на выборах 2024 года не принимала – Удальцов

В КПРФ еще не принято решение о выдвижении кандидата на выборах президента в 2024 году, заявил координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов.

"Не могу ничего сказать про ЛДПР, но точно знаю, что в КПРФ никаких решений по поводу кандидата в президенты на выборах-2024 пока не принято. Обсуждаются разные варианты, а "Левый Фронт", например, предлагает для определения наиболее сильного кандидата провести праймериз среди сторонников левых и патриотических сил. Так что предопределять решение коммунистов по этому вопросу пока преждевременно", - сообщил Удальцов.

Ранее появились сообщения о том, что обозначенные партии выдвинут своих лидеров – Леонида Слуцкого и Геннадия Зюганова.

"Справедливая Россия – За правду" ранее заявила, что не будет выдвигать своего кандидата на предстоящих выборах и поддержит Владимира Путина (хотя последний еще не заявлял, что будет выдвигаться).