28 Августа 2023
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Фото: пресс-центр правительства Республики Тыва

Жителя Нижнего Тагила будут судить за хищение 63 баранов и овец

52-летний житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за хищение 63 баранов, овец и коз у фермера из Ольховки. Ранее судимый свердловчанин уже признал вину в совершенном преступлении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел в конце июня текущего года. Проезжая мимо поселка обвиняемый увидел в поле вдали от жилых домов загон с мелким мелким рогатым скотом. Мужчина осмотрел местность, а ночью 3 июля приехал к загону на арендованной "Газели".

Соорудив ограждение из досок от загона до кузова машины, а также трап в кузов, обвиняемый загрузил большую часть овец, баранов и коз в автомобиль, после чего перевез их на участок одного из частных домов в поселке Бобровский Сысертского района. Владельцу скота был причинен ущерб в размере 200 тыс. рублей.

Долго искать похитителя не пришлось - он был задержан уже на следующий день, а все животные вернулись к своему хозяину. Обвиняемый же полностью признал свою вину.

Возбуждено уголовное дело по ч. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба гражданину). Материалы направлены в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Теги: Нижний Тагил, баран, овца, хищение, суд


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