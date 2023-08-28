28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Челябинске супругов осудят за мошенничество с автозапчастями на 1 млн рублей

В Челябинске супругов будут судить по обвинению в мошенничестве на сумму более 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Семейную пару обвиняют в 50 эпизодах мошенничества. По версии следствия, они под видом интернет-магазина предлагали оптовую и розничную продажу автомобильных запчастей. Они брали предоплату, но деньгами распоряжались по собственному усмотрению. Когда клиенты требовали выполнения услуги, они либо поставляли недорогие позиции, либо частично возвращали деньги, либо просто тянули время.

Ущерб составил более 1 млн рублей. Потерпевшими признаны жители Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Дагестана, Москвы, Санкт-Петербурга. В настоящий момент обвиняемые возместили ущерб по 29 эпизодам.

Теги: мошенничество, автозапчасти,


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