28 Августа 2023
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Фото: администрация Нижневартовска

Жителей села Теги переселили из зоны размыва берега

В администрации Березовского района Югры сообщили Накануне.RU, что жители села Теги переселены из зоны обрушения берега.

Ранее в сети появилось видео обрушившейся постройки на берегу реки. Когда именно оно было снято - неизвестно.

Директор МКУ Управления гражданской защиты населения Березовского района Сергей Герасимов сообщил, что ранее в Югре было проведено комплексное обследование. Подрядная организация оценила состояние защиты населенных пунктов от негативного воздействия вод. Всего было проверено порядка 98% населенных пунктов автономного округа.

"По Тегам было установлено, что в зоне обрушения берега реки Малая Обь расположено порядка 17 жилых домов. В них проживало 54 человека. В ходе проведения обследования установлено, что проведение работ по укреплению береговых линий экономически нецелесообразно. Администрации было рекомендовано переселить людей из зоны обрушения, что своевременно было сделано", - сообщил Герасимов.

По его словам, мониторинг ситуации продолжается, ежегодно за последнюю пятилетку обрушается около трех метров берега. Ситуация на контроле. Опасности для людей, которые проживают в этом селе нет. Также Сергей Герасимов сообщил, что в около века назад - в 20-30-е годы жителей села Теги уже переселяли с одного берега на другой, поскольку тот берег более пологий и деревня постоянно уходила под воду.

Теги: река Обь, Теги, размытие, берегоукрепление


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2023 12:45 Мск В Югре под воду уходит село Теги

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