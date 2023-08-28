ФАП в селе Подолец Юрьев-Польского района (Владимирская область) отремонтировали в рамках региональной программы

ФАП в селе Подолец Юрьев-Польского района (Владимирская область) отремонтировали в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Этот фельдшерско-акушерский пункт обслуживает около 330 жителей сёл Иворово, Подолец, Сваино, деревень Княжиха, Хорошовка и местечка Шордога, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области.

В ФАПе заменили кровлю, отремонтировали фасад и входную группу, выполнили работы по внутренней отделке помещений и прокладке инженерных сетей, Стоимость контракта – более 2 млн рублей, сообщили в Министерстве здравоохранения Владимирской области.

Также в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» близится к завершению капремонт врачебной амбулатории в селе Торчино Суздальского района, ФАПов в сёлах Ополье Юрьев-Польского района и Новобусино Кольчугинского района. Ремонтные работы на этих объектах завершатся до конца сентября.

Напомним, что масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, посёлков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек.