Людям с судимостью могут "закрыть" дорогу к получению гражданства России

Фракция ЛДПР в Госдуцме подготовила законопроект, запрещающий получение гражданства Российской Федерации людям с судимостью или с многочисленными административными правонарушениями.

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"Нужно системно выстроить миграционную фильтрацию, отсекая на входе нарушителей закона. Если человек преступил закон, пускай его реабилитацией и возвращением в общество родная страна занимается, нам такой импорт не нужен. Наши граждане должны быть уверены в своей безопасности", - написал глава ЛДПР Леонид Слуцкий в своем telegram-канале.

По мнению политика, важно исключить из числа претендующих на гражданство России людей, которые могут стать фигурантами новых уголовных и административных дел. Особенно по "тяжким" статьям – в отношении детей, стариков, ветеранов боевых действий

"Быть гражданином России – привилегия, ее надо заслужить трудом, доблестью, любовью и трепетным отношением к стране. Более 7,5 млн мигрантов приехали в Россию за первое полугодие 2023 г. Хватит раздавать гражданство тем, кто приезжает заниматься криминалом", - написал Слуцкий.

Отметим, информация появилась на фоне предложения замначальника Главного управления Росгвардии по ДНР, основателя батальона "Восток" Александра Ходаковского отправлять мигрантов с российским гражданством в стройбаты.

Напомним, в последнее время мигранты регулярно попадают в России в криминальные хроники. Например, в июле 2023 г. в Екатеринбурге произошло два громких инцидента с участием приезжих. В первом случае иностранцы устроили дорожные разборки, очевидцами которых стали десятки человек. В итоге полиция установила всех участников потасовки, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Буквально через несколько дней после этого толпа мигрантов устроила массовую драку на пляже Верх-Исетского пруда. Это происшествие привлекло внимание главы СК России Александра Бастрыкина, который потребовал доклад по ситуации.

Ранее, в апреле 2023-го, около одного из домов Челябинска нашли тело 17-летнего местного жителя с ножевым ранением. В его убийстве подозревают 20-летнего местного жителя. По версии следствия, он в ходе бытового конфликта нанес потерпевшему ножевое ранение, от которого подросток скончался. По информации СМИ, подозреваемый и подросток были знакомы между собой, у них произошел конфликт из-за оскорблений в соцсети. Предполагаемый преступник – уроженец Таджикистана, студент Уральского регионального колледжа. Как пишет Readovka, перед убийством несколько человек искали подростка в компьютерном клубе в здании ТРК, но его там не было. По словам друзей школьника, конфликт произошел в компьютерном клубе, в потом они "вышли на стрелку". Обвиняемый нанес подростку два удара ножом.