В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил ребенка: СК ищет очевидцев

В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в обстоятельствах травмирования ребенка, пострадавшего от электросамоката.

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Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент произошел по улице Избирателей: на ребенка наехал водитель, управлявший электросамокатом. В результате пострадавший мальчик получил ушибы и ссадины.

Сейчас сотрудники СКР устанавливают возможных очевидцев происшествия. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью ребенка. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, это не первый подобный случай за лето. Вечером 31 июля в парке "Зеленая роща" в столице Урала несовершеннолетняя девочка на электросамокате сбила 5-летнего ребенка. В результате тот получил травмы.