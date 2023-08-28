В Екатеринбурге водитель электросамоката сбил ребенка: СК ищет очевидцев
В Екатеринбурге Следственный комитет разбирается в обстоятельствах травмирования ребенка, пострадавшего от электросамоката.
Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по предварительным данным, инцидент произошел по улице Избирателей: на ребенка наехал водитель, управлявший электросамокатом. В результате пострадавший мальчик получил ушибы и ссадины.
Сейчас сотрудники СКР устанавливают возможных очевидцев происшествия. Также выясняется степень тяжести вреда здоровью ребенка. По итогам проверки может быть поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, это не первый подобный случай за лето. Вечером 31 июля в парке "Зеленая роща" в столице Урала несовершеннолетняя девочка на электросамокате сбила 5-летнего ребенка. В результате тот получил травмы.