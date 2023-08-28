28 Августа 2023
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Фото: Накануне.ru

Песков объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до заявления СКР

В Кремле объяснили, почему президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье главе ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина до официального заявления Следственного комитета РФ.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин выразил соболезнования в ходе встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным 24 августа.

"Есть информация де-факто, но для того, чтобы оперировать де-юре, нужно было дожидаться экспертизы. Но в данном случае, конечно, были абсолютно очевидны подтверждения, связанные с тем, что был полетный список, были другие материалы, которые свидетельствовали об этом", - приводит слова Пескова РИА Новости.

"Но для, конечно, юридических каких-то процедур, необходимо было дождаться экспертизы - генетической, биологической - которая была завершена вчера, о чем было сказано в соответствующем заявлении СК", - добавил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что в Кремле не знают о дате и формате похорон создателя ЧВК "Вагнер". По его словам, это будет зависеть от решения родственников. Также Песков не в курсе, будет ли Путин участвовать в похоронах Пригожина.

27 августа СКР официально подтвердил гибель основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. Сделать это удалось посредством молекулярно-генетической экспертизы. По ее результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном листе, заявили в ведомстве.

Следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие. СК завел дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта.

Напомним, вечером 23 августа самолет Embraer Legacy 600 рухнул в Бологовском районе Тверской области. На борту находились 10 человек, из них трое – члены экипажа, все они погибли. Вскоре после появления первых новостей о крушении Росавиация опубликовала список пассажиров лайнера и указала, что в нем был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Среди пассажиров самолета также значились командир ЧВК Дмитрий Уткин (позывной — Вагнер), Валерий Чекалов (был в санкционном списке США за содействие поставкам вооружений в Россию), Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин, Николай Матусеев. Также на борту летели оператор Евгения Пригожина, логист ЧВК "Вагнер" и личная охрана.

Теги: песков, путин, пригожин


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