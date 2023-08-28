Синод РПЦ утвердил документ об искажении православия Фанаром

Священный Синод РПЦ утвердил документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей". Об этом говорится на сайте Московской Патриархии.

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В обширном документе отмечается, что еще в 2008 году Архиерейский Собор Русской РПЦ указывал на новое учение Фанара, не разделяемое всей полнотой Православной Церкви, которое становится вызовом для общеправославного единства.

Сущность нового учения Фанара, открыто провозглашенного в 2018 году, заключается в том, что он является начальником над всем православным миром - своего рода "восточным папой". В документе подробно разбираются все прочие претензии Фанара на власть в сопоставлении со священными канонами Церкви и делается вывод об их неканоничности и неправославности.

"Идеи новой экклезиологической концепции Константинопольского Патриархата (КП) вступают в очевидные противоречия с православным Преданием и каноническими положениями... Осуждаем и не приемлем теоретические положения новой экклезиологической концепции Константинопольского Патриархата, а также практические неправомерные и беззаконные действия, предпринятые в порядке внедрения указанной концепции в современную церковную жизнь. Эти положения и действия не соответствуют православному Преданию, разрушают канонические устои Вселенской Церкви и наносят тяжкий вред единству Поместных Православных Церквей", - говорится в заключении.

Утверждение такого документа является важным шагом к осуждения еретических концепций Фанара, пишет "Правблог". В тексте отсутствует квалификация богословских заблуждений Фанара как ереси, но рано или поздно это слово должно прозвучать официально. На кону православное понимание природы Церкви, без которого православная вера невозможна.

Интересно, что официальное название КП - "Экуменический патриархат Константинополя". Последнего нет уже почти 600 лет, а экуменическое направление является показательным в свете продвижения Фанаром экуменизма вместо православия.