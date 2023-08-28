Синод РПЦ утвердил документ об искажении православия Фанаром

28 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество В России За рубежом
Фото: ekaterinburg-eparhia.ru

Синод РПЦ утвердил документ об искажении православия Фанаром

Священный Синод РПЦ утвердил документ "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях иерархии Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей". Об этом говорится на сайте Московской Патриархии.
Читайте также:

В обширном документе отмечается, что еще в 2008 году Архиерейский Собор Русской РПЦ указывал на новое учение Фанара, не разделяемое всей полнотой Православной Церкви, которое становится вызовом для общеправославного единства.

Сущность нового учения Фанара, открыто провозглашенного в 2018 году, заключается в том, что он является начальником над всем православным миром - своего рода "восточным папой". В документе подробно разбираются все прочие претензии Фанара на власть в сопоставлении со священными канонами Церкви и делается вывод об их неканоничности и неправославности.

"Идеи новой экклезиологической концепции Константинопольского Патриархата (КП) вступают в очевидные противоречия с православным Преданием и каноническими положениями... Осуждаем и не приемлем теоретические положения новой экклезиологической концепции Константинопольского Патриархата, а также практические неправомерные и беззаконные действия, предпринятые в порядке внедрения указанной концепции в современную церковную жизнь. Эти положения и действия не соответствуют православному Преданию, разрушают канонические устои Вселенской Церкви и наносят тяжкий вред единству Поместных Православных Церквей", - говорится в заключении.

Утверждение такого документа является важным шагом к осуждения еретических концепций Фанара, пишет "Правблог". В тексте отсутствует квалификация богословских заблуждений Фанара как ереси, но рано или поздно это слово должно прозвучать официально. На кону православное понимание природы Церкви, без которого православная вера невозможна.

Интересно, что официальное название КП - "Экуменический патриархат Константинополя". Последнего нет уже почти 600 лет, а экуменическое направление является показательным в свете продвижения Фанаром экуменизма вместо православия.

Теги: Фанар, церковь, православие


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети