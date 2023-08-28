28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле не знают, когда состоятся похороны Пригожина

Владимир Путин выразил соболезнования семье Евгения Пригожина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле не знают о дате и формате похорон создателя ЧВК "Вагнер".
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Песков отметил: когда решение будет принято – его обнародуют.

"Такие решения всегда принимаются вместе с родственниками и в первую очередь, конечно, основываются на решении родственников", - сказал представитель Кремля.

Также Песков не в курсе, будет ли Путин участвовать в похоронах Пригожина. Ранее пресс-секретарь намекал, что у главы государства сейчас очень напряженный график.

Ранее Следственный комитет России подтвердил, что на борту потерпевшего крушение 23 августа самолета был Евгений Пригожин, он погиб вместе с еще девятью людьми.

Теги: евгений пригожин, дмитрий песков, владимир путин


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Развитие сюжета:

Ранее 28.08.2023 13:38 Мск Песков объяснил, почему Путин выразил соболезнования семье Пригожина до заявления СКР

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Ранее 27.08.2023 13:35 Мск Следком официально подтвердил гибель Пригожина

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