В ГД внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ

В Госдуму внесен законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Автор проекта - депутат от КПРФ Михаил Матвеев. Также коммунист предлагает в таких случаях лишать приобретенного гражданства и членов семьи "недогражданина".

Ранее вопрос о военном учете лиц, получивших гражданство, получил широкий резонанс. По мнению ряда политиков, иностранцы, получившие российское гражданство, часто не спешат вставать на воинский учет и пользуются правами, но не обязанностями, которые дает гражданство.

В последние недели полиция проводит рейды в разных городах России, по итогам которых мигрантам вручают повестки. Сообщается, что МВД "дополнило новой опцией" миграционные рейды: полицейские "встречают" и земляков иммигрантов, уже принявших российское гражданство, и "не упускают возможности дополнительного просвещения россиян" об обязанности воинской службы.