28 Августа 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На акции "Ночь кино" в Свердловской области установлен рекорд по числу зрителей

Более 41 тысячи жителей Свердловской области присоединились к всероссийской акции "Ночь кино".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, теперь установлен своеобразный рекорд: в прошлом году в регионе участниками акции стали 25,5 тысяч человек. "Ночь кино" в Свердловской области прошла в минувшие выходные сразу на 162 площадках. Демонстрировались три фильма – семейная комедия "Чебурашка", военно-историческая драма "Праведник" и снятый в космосе фильм "Вызов".

Как пояснили в региональном министерстве культуры, самое большое количество зрителей посетило кинозал в серовском центре досуга "Родина" – туда пришли свыше 1,5 тысячи человек. На втором месте с отставанием всего в 20 человек оказался дом культуры "Кристалл" в Сухом Логу, а на третьем – киноконцертный театр "Прогресс" в Асбесте, который посетили более 1,4 тысячи зрителей.

Ранее сообщалось, что в этом году акция "Ночь кино" в Свердловской области пройдет на рекордном количестве площадок.

Теги: акция, Ночь кино, участники, рекорд


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Ранее 22.08.2023 15:46 Мск В Свердловской области акция "Ночь кино" пройдет на рекордном количестве площадок

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