28 Августа 2023
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Фото: permkrai.er.ru

Губернатор подарил новому мэру Перми молот, чтобы "дурь чиновничью из головы вышибать"

Глава Перми Эдуард Соснин сегодня принес присягу и официально вступил в должность, передает корреспондент Накануне.RU.

Церемония инаугурации состоялась в здании Дворца молодежи. Новоиспеченный мэр обозначил ориентиры своей будущей работы. В частности, он отметил необходимость развивать отдаленные районы города, вести расселение аварийных домов, оказывать поддержку военным.

"Сейчас больше усилий необходимо сосредоточить на развитии районов и микрорайонов города Перми. Чтобы их уровень комфорта и благоустройства был не хуже, чем в центральных районах. Необходимо навести порядок в нестационарной торговле. Ускорить расселение аварийных домов. Провести освещение там, где его не хватает и многое другое. Словом, заняться теми вещами, которые реально волнуют людей. В совместно с краевыми властями мы продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей всестороннюю поддержку, решать бытовые проблемы, помогать с реабилитацией и трудоустройством", - заявил мэр.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил Соснину книгу и молот. Как он сказал - молот - символ трудолюбия пермяков, несгибаемости уральского характера.

"Помимо фитнеса, его можно использовать и для того, чтобы дурь чиновничью из головы вышибать. Я бы хотел, чтобы этим молотом вы орудовали аккуратно, чтобы этот молот помогал вам ковать будущее Перми и Пермского края", - заявил глава региона.

Теги: Эдуард Соснин, инаугурация, мэр, глава города


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