Турция не отказывается от программы предоставления гражданства при покупке жилья

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая опроверг сообщения о приостановке программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость.

Глава МВД заявил, что иностранцы, которые приобрели жилье в Турции для постоянного проживания, получают гражданство в течение 2-3 месяцев, процесс продолжается, никаких ограничений нет.

В начале августа стало известно, что Италия приостанавливает выдачу инвестиционных виз россиянам и белорусам. Власти приостановили программу только спустя полтора года после рекомендаций Еврокомиссии, итогом этой задержки стал рекордный приток россиян, которые были готовы обменять инвестиции на визу.