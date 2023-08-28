28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Турция не отказывается от программы предоставления гражданства при покупке жилья

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая опроверг сообщения о приостановке программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции в недвижимость.

Глава МВД заявил, что иностранцы, которые приобрели жилье в Турции для постоянного проживания, получают гражданство в течение 2-3 месяцев, процесс продолжается, никаких ограничений нет.

В начале августа стало известно, что Италия приостанавливает выдачу инвестиционных виз россиянам и белорусам. Власти приостановили программу только спустя полтора года после рекомендаций Еврокомиссии, итогом этой задержки стал рекордный приток россиян, которые были готовы обменять инвестиции на визу.

Теги: турция, жилье, недвижимость, гражданство


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