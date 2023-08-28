Скандал в Великобритании: в официальных документах властей найдены расистские выражения

В Англии разразился скандал из-за того, что в официальных чиновничьих документах чернокожих отнесли к "низшей расе".

Информация о действиях правительства появилась в ответ на письмо члена парламента от лейбористской партии Ким Джонсон, пишет The Independent.

Она заявила, что использование расистских выражений в официальных документах является "совершенно возмутительным" и потребовала пересмотра.

Член кабмина Джереми Куин напомнил секретарям во всех правительственных ведомствах, что "мы не терпим расистских, гомофобных, сексистских или любых других подобных неприемлемых выражений".