28 Августа 2023
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Фото: AFP

Движение между Францией и Италией заблокировано из-за схода мощного оползня

Автомобильное и ж/д сообщение между Италией и Францией накануне было приостановлено из-за мощнейшего оползня в Савойе. Оползень, в свою очередь, был вызван штормом, накрывшим северо-западную часть Италии.

В сети распространяются кадры схода оползня на трассу А43, связывающую две страны. Видно, как несколько машин, в том числе фура, успевают проехать по мосту в ущелье за секунду до того, как его накрывает поток из камней, воды, грязи и пыли.

Железнодорожное сообщение прервано из-за выхода из берегов реки Морьен, о сроках восстановления движения пока не сообщается. Из-за перекрытия задерживаются поезда из Парижа в Милан.  

Теги: италия, шторм, дорога, оползень


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