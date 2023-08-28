28 Августа 2023
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Фото:Накануне.RU

В Челябинской области на директора БРУ завели 57 уголовных дел

В Челябинской области на директора "Бакальское рудоуправление" возбудили 57 уголовных дел.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП по Челябинской области, в отношении директора возбуждено уголовное дело за неисполнение приговора суда. Сумма долга по исполнительному производству составляет более 930 тысяч рублей. Было наложено ограничение на движение денежных средств по счетам предприятия, однако они пустовали.

При этом у организации были деньги, но они направлялись контрагентами в пользу третьих лиц, минуя арестованные расчетные счета организации, и расходовались по усмотрению руководство предприятия. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в отношении директора БРУ в 2023 году возбудили 57 уголовных дел, в том числе 54 за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности на общую сумму задолженности 22,8 млн рублей. Уголовное дело направлено в суд.

Теги: БРУ, долги, уголовное дело,


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