28 Августа 2023
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Спорт В России За рубежом
Фото: astrobl.ru

Актриса Поплавская возмущена российскими спортсменами, отказавшимися от российского флага

Российские спортсмены, согласившиеся выступать под белым флагом, - это беда, считает актриса Яна Поплавская. Она прокомментировала новость, что биатлонистка Дарья Виролайнен, чемпионка Европы и Универсиады в составе сборной России, будет на Олимпиаде представлять Финляндию.
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Виролайнен имеет два гражданства - России и Финляндии. Но вопрос не в юридической стороне, уверена актриса. Она считает, что многие люди рассуждают так: лишь бы заработать деньги и медали, а какую страну представлять - это неважно.

"Дайте нам машины, дайте квартиры, дайте жить в Майами или на Тенерифе. Отпустите нас, пока тут идут эти ваши разборки (СВО). А нас эти разборки не касаются, потому что спортивная жизнь коротка. Пустите нас за границу", - написала Поплавская.

В то же время наши солдаты идут в бой под российским флагом. Спортсмены же показывают им не пример силы духа, а пример малодушия. И вызывают уважение те, "кто отказался выступать под позорным белым флагом", заключила она.

Член генсовета "Единой России" Роман Терюшков считает, что МОК выполняет задачу лишения России национальных символов. И следовать указаниям этой организации значит соглашаться с тем жалким статусом, который Запад уготовил России и россиянам.

Теги: олимпиада, флаг, спорт


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