28 Августа 2023
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Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Депутаты думы Нижневартовска оценили качество и эффективность выполненных работ на новом Учительском бульваре

Депутаты городской Думы, представители Команды Югры побывали в 18 микрорайоне столицы Самотлора, чтобы лично оценить выполненные работы Учительском бульваре.

бульвар учительский, нижневартовск(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

Площадь участка - 8748 квадратных метров. Проект предусматривает обустройство стояночных мест (на 66 машиномест, 3 из них для инвалидов), велодорожек, зон отдыха со скамьями и урнами, установку малых архитектурных форм, а также освещения и систем видеонаблюдения.

камера видеонаблюдения, фотовидеофиксация(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска



«Бульвар гармонично вписался в жилой комплекс и инфраструктуру 18 микрорайона. Всегда приятно идти в школу по такому красивому бульвару, ощущаешь себя жителем большего благоустроенного города. Считаю, что городу необходимо больше таких объектов, нужно обратить внимание на пустующие городские уголки, которые могли бы стать бульварами, небольшими парками, детскими площадками», – отметил председатель Думы города Алексей Сатинов.

депутаты думы нижневартовска, алексей сатинов(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска



Новое общественное пространство расположено за лицеем №1 имени А.С. Пушкина между домами 23 и 25 по улице Героев Самотлора.

депутаты думы нижневартовска, единая россия(2023)|Фото: пресс-служба думы Нижневартовска

За этот проект преображения городского пространства проголосовали жители города. Он стал победителем Всероссийского рейтингового голосования в 2022 году. На сегодняшний день готовность объекта составляет более 95%.

Теги: депутаты думы нижневартовска, алексей сатинов, команда югры, бульвар


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