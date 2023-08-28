Минобороны: У побережья Крыма уничтожена украинская крылатая ракета

Украинская крылатая ракета уничтожена средствами ПВО в воздухе над акваторией Черного моря у побережья Крыма, сообщает Минобороны РФ.

"Сегодня в районе 11.30 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», - заявили в ведомстве.

Ранее сегодня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что два украинских беспилотника сбиты силами ПВО в Крыму. Кроме того, ночью системой противовоздушной обороны в двух регионах России были сбиты беспилотники. Два аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Один БПЛА сбит над территорией Люберецкого района Московской области.