Компания из ОАЭ хочет получить европейский сертификат SSj-100

SuperJet International — совместное предприятие ОАК и итальянского Leonardo, созданное для экспорта SSJ-100, — хочет получить европейский сертификат типа на самолет.

Получение сертификата будет критической частью сделки по продаже доли ОАК в SuperJet International, пишет "Ъ". Покупателем может стать эмиратская MarkAB Capital, которая рассчитывает при участии итальянцев организовать производство самолетов в ОАЭ. Самостоятельная сертификация самолета даже при наличии документации займет годы.

Напомним, ранее в Сибирском научно-исследовательском институте авиации имени Чаплыгина успешно прошли испытания на работоемкость основной и передней опоры шасси импортозамещенного регионального самолета SJ-100. SSJ New в ближайшее время поднимется в воздух, до конца года лайнер с импортозамещенной компонентной базой и двигателями ПД-8 получит сертификат типа.