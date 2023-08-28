28 Августа 2023
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Фото: https://www.instagram.com/ekaterinaandreeva_official/?utm_source=ig_embed

Shot: Россиянка пропала в Египте во время дайвинга

Мать четверых детей из Санкт-Петербурга пропала в Египте во время занятий дайвингом, сообщает Shot.

По данным телеграм-канала, 26 августа женщина погружалась вместе с мужем в сопровождении профессиональных дайверов, но на поверхность не поднялась. Гиды заявили, супруги превысили международную разрешенную глубину и погрузились на 110 метров.

Сейчас на месте развернута поисковая операция. Супруг написал письмо губернатору Хургады, пишет Shot. Мужчина просит у властей направить на место вертолет.

Ранее в Египет акула убила 23-летнего россиянина Владимира Попова. Нападение случилось недалеко от пляжа отеля Elysees Dream Beach на популярном морском курорте в Хургаде. Сообщалось, что из акулы, съевшей россиянина, сделают чучело и выставят в музее.

Теги: россиянка, египет, дайвинг


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