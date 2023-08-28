"Ну бред". Депутат Володин прокомментировал обвинение в сепаратизме от Республики Азербайджан

Председатель Екатеринбургской городской думы Игорь Володин прокомментировал обвинения в пропаганде сепаратизма, выдвинутые посольством Азербайджана. По его словам, ситуация является бредовой и единственное, из-за чего могла последовать такая жалоба - это попытка оппонентов убрать его из предвыборной гонки.

"На все мероприятия всех национальностей, которые проживают на территории Свердловской области, я всегда приходил и прихожу. У меня было официальное приглашение от организаторов, я, согласно этому приглашению, пришел, поздравил, ушел, и я не вижу в этом ничего такого сверхъестественного. Вчера тоже был праздник и я поздравил порядка 15 республик. И что теперь, сейчас мы будем ждать пока кто-то из них напишет жалобу на меня, что кого-то не успел поздравить или кого-то забыл? Ну бред", - рассказал Володин Накануне.RU.

По словам депутата, попытка зацепить его на политической арене является единственным адекватным объяснением происходящего. Спикер гордумы считает, что недоброжелатели профинансировали этот скандал - других объяснений у него нет.

Он также рассказал, что представители МИД России уже связались с ним через думу с просьбой прояснить обстоятельства произошедшего. В ответ Володин направил пояснения о том, что просто был приглашен на мероприятие в качестве гостя, как это и бывает обычно. Он пришел, поздравил всех с 30-летием со дня образования Талыш-Муганской автономной республики, прослушал гимн РФ и уехал домой. Депутат также приложил к пояснительному письму официальное приглашение от организаторов.

Напомним, что 7 августа в Екатеринбурге прошло мероприятие по случаю "30-летия со дня образования Талыш-Муганской автономной республики". Накануне посольство Азербайджана направило в МИД России ноту протеста, настаивая на том, что в городе пропагандировали отказ от территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской Республики. Особое внимание в посольстве уделили Игорю Володину, попросив МИД принять безотлагательные меры в отношении депутата и организаторов, и впредь не допускать подобных мероприятий.

Талыш-Муганская автономная республика - самопровозглашённая автономная республика в составе Азербайджанской Республики, просуществовавшая несколько месяцев летом 1993 года. В нее вошли семь южных районов страны: Астаринский, Ленкоранский, Лерикский, Ярдымлинский, Масаллинский, Джалильабадский, Билясуварский районы. Республика, основанная в июне, фактически прекратила своё существование в августе 1993 года.