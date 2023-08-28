В Югре под воду уходит село Теги

Село Теги в Березовском районе Югры уходит под воду. Видеоролик опубликовал telegram-канал "Типичный краб Нижневартовск".

Река Обь размывает берега вместе с домами. Жители села говорят, что на берегоукрепление в округе нет денег. На записи видно, что из-за размыва берега обрушилась одна из построек.

В администрации Березовского района сообщили Накануне.RU, что ситуация находится под контролем и жизни людей ничего не угрожает. Более детальный комментарий власти муниципалитета пообещали предоставить позднее.