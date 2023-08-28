В Люберцах обломки сбитого беспилотника повредили три строения

Обломки сбитого системой противовоздушной обороны ударного украинского беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в подмосковных Люберцах.

Обломки сбитого беспилотника обнаружены на двух улицах СНТ "Березка-К", пишет РИА Новости. Повреждены два гаража и крыльцо садового дома.

Напомним, сегодня ночью системой противовоздушной обороны в двух регионах России сбиты беспилотники. Два аппарата уничтожены над территорией Брянской области. В 4.30 по московскому времени БПЛА сбит над территорией Люберецкого района Московской области.