28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Люберцах обломки сбитого беспилотника повредили три строения

Обломки сбитого системой противовоздушной обороны ударного украинского беспилотника повредили три сооружения в садовом товариществе в подмосковных Люберцах.

Обломки сбитого беспилотника обнаружены на двух улицах СНТ "Березка-К", пишет РИА Новости. Повреждены два гаража и крыльцо садового дома.

Напомним, сегодня ночью системой противовоздушной обороны в двух регионах России сбиты беспилотники. Два аппарата уничтожены над территорией Брянской области. В 4.30 по московскому времени БПЛА сбит над территорией Люберецкого района Московской области.

Теги: Люберцы, Московвская область, БПЛА, гараж


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.08.2023 07:35 Мск В Брянской и Московской областях сбиты беспилотники

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