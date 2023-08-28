28 Августа 2023
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Фото: Reuters/Andrew Kelly

СМИ: Белые несовершеннолетние стали меньшинством в США

Среди американцев до 18 лет белые неиспаноязычные стали меньшинством, пишет французское издание Atlantico.

Уже через 20 лет белые станут меньшинством в США в целом, говорят данные переписи, проведенной Брукингским институтом. Среди граждан в возрасте 75 лет и старше их 77%, в возрасте 35-44 лет - 55%, а моложе 18 лет - всего 47%. По прогнозу, к 2045 году в США будет около 25% латиноамериканцев, 13% чернокожих, 8% азиатов, 4% метисов.

Снижение доли белого населения объясняется миграцией и разницей в рождаемости белых и расово-этнических меньшинств. Так, доля латиноамериканцев за 10 лет выросла почти до 19%. Более 12% составляют чернокожие, 6% - это азиаты. В нескольких штатах белые уже стали меньшинством. Так, в Калифорнии белых стало 35% против почти 40% латиноамериканцев. Также белые являются меньшинством на Гавайях, в Нью-Мексико и округе Колумбия.

Примечательно, что численность белых сокращается не только в процентах, но и в абсолютном выражении. В 2010 году их было 224 млн, в 2020 году - 204 млн, т.е. белое население сокращается на 2 млн ежегодно.

На днях американский журнал The Atlantic опубликовал статью о том, что американцы растеряли нравственность, став злыми, эгоистичными, депрессивными и одинокими. Процент старшеклассников, жалующихся на постоянное чувство грусти и безнадежности, вырос с 26% в 2009 году до 44% в 2021-м.

"Мы живем в обществе, в котором людей перестали учить тому, как проявлять доброту и внимание к другим. Наоборот, общество формирует уверенность в том, что у человека есть право давать волю эгоизму", - пишет автор.

Теги: США, население, демография


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