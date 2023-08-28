В Югре нефтяника обвиняют в коммерческом подкупе на шесть миллионов

В Нефтеюганске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении высокопоставленного нефтяника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, сотрудника коммерческой компании, выполняющего управленческие функции, обвиняют в коммерческом подкупе, совершенном в особо крупном размере.

"Обвиняемый с октября 2022 года по май 2023 года неоднократно получал незаконные денежные вознаграждения в виде коммерческих подкупов от представителя организации-подрядчика. Деньги предоставлялись лицу за прием работ по договорам подрядов, утверждение исполнительной документации, свидетельствующей о выполненных объемах работы", - говорится в сообщении.

Общая сумма незаконно полученных вознаграждений, по данным надзорного ведомства, превысила 6 млн руб.

Имя нефтяника не раскрывается, однако как сообщил знакомый с ситуацией источник, речь идет о сотруднике "Юганскнефтегаза" Ильмире Миниханове.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.