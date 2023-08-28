Глава Талицы покинул свой пост и переезжает в Ростов

Глава уральского города Талица Александр Толкачев ушел в отставку.

Как сообщает администрация городского округа на своей официальной странице в соцсети, сегодня, 28 августа, местная дума рассмотрела заявление о сложении полномочий Толкачева. Уточняется, что мэр решил покинуть пост по собственному желанию.

Известно, что Александр Толкачев займет руководящую должность по линии Федерального агентства по делам национальностей России в Ростове-на-Дону.

Временно исполняющим обязанности главы Талицкого городского округа назначен Михаил Михайлов. Ранее он был заместителем Толкачева.