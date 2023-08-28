В Челябинской области на озере пропал мужчина

В Челябинской области на озере Куяш пропал 64-летний житель Екатеринбурга. Спасатели три дня ищут мужчину.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, мужчина вместе с семьей отдыхал на базе отдыха на озере Куяш. Утром 25 августа он отправился на рыбалку на лодке. Однако ближе к обеду родственники увидели пустую лодку и поняли, что случилась беда.

Лодка была перевернута и находилась в 300 метрах от берега. Личные вещи и спасательный жилет частично плавали вокруг.

Точное место опрокидывания лодки неизвестно. Поиски мужчины проводились три дня. "Тщательному осмотру подверглась акватория озера Куяш и заросший камышом берег, но судьба пропавшего мужчины остаётся неизвестной", - отметили в пресс-центре.