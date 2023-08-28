28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Самая распространенная мечта россиян – жизнь в мире, – опрос

Самой распространенной мечтой россиян в августе 2023 года является жизнь в мире, мир на Земле. Об этом мечтает каждый десятый участник опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За два года показатель этот вырос на 8%, в 2021 году о жизни в мире мечтали только 2% наших соотечественников.

О победе России в специальной военной операции мечтают 6% россиян. Еще 5% хотят развития страны.

С 2019-го года в два раза сократилось число россиян, мечтающих о путешествиях – сейчас их всего 4%. О финансовой стабильности, счастье и самореализации карьере мечтают по 3%.

Мечты, связанные с близкими и семьей, в основном касаются здоровья (10%, показатель остается примерно на одном уровне все время измерений) и семейного благополучия (5%, ранее этот вариант не звучал в ответах). В списке конкретных вещей, о которых мечтают россияне, на первом месте собственный дом, квартира (7%).

Теги: россияне, мечты, мир


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