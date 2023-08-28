В Крыму ПВО сбила два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника сбиты силами ПВО в Крыму, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"На севере и западе Крыма силами ПВО сбито два вражеских разведывательных БПЛА", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью системой противовоздушной обороны в двух регионах России сбиты беспилотники. Два аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Один БПЛА сбит над территорией Люберецкого района Московской области.