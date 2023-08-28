Задержан мужчина, напавший на журналистку Al Jazeera у "Вагнер-центра" в Петербурге

В Петрозаводске задержали подозреваемого в нападении журналистку Al Jazeera у бывшего "ЧВК Вагнер Центра" в Петербурге. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Нападение произошло 25 августа. К журналистке подошел нетрезвый мужчина, ударил ее по голове и убежал.

Shot пишет, что нападавшим оказался житель Петрозаводска, руководитель отдела продаж ООО "Центр продовольственных поставок" 36-летний Игорь Бердов. Ранее он был судим мошенничество, но в 2018 году вышел по УДО. Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Побои".

По данным телеграм-канала, когда Рания Дриди вышла в эфир возле "Вагнер центра" для арабской версии канала, мужчина ворвался в кадр и потребовал, чтобы журналистка говорила по-русски, а затем ударил ее. Дриди диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей височной области.