СМИ: От каждого третьего ребенка в российских приютах родители отказались сами

В России в детских домах находится в общей сложности 55 тыс. детей. 35 тыс. из них остались без попечения родителей – сироты чьи родители умерли, лишены родительских прав, находятся в местах лишения свободы и т.д. Таких детей можно взять под опеку или усыновить. Остальные – а это 36% или 20 тыс. – находятся в госучреждениях по заявлению родителей, не лишенных своих прав. Таких детей нельзя забирать в приемную семью, пишут "Известия".

Представители благотворительных фондов, занимающихся проблемами сирот, говорят, что таких "отказников" в реальности может быть значительно больше трети, но об этом власти стараются не говорить, особенно на фоне постоянной риторики о необходимости увеличения рождаемости и пропаганды семьи как главной ценности.

Издание отмечает, что в Минпросвещения России, которое собирает статистику по "отказникам", не ответили на вопрос о количестве таких детей.

В Госдуме при этом считают, что добровольно отдавать детей в приюты родителей вынуждают только крайние обстоятельства, например, когда мама-одиночка попала в больницу или дом, где живет семья, не отапливается из-за нехватки денег. Такое мнение высказала первый зампред комитета ГД по делам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая ("Единая Россия"). Но в благотворительных фондах говорят, что часто родители просто не хотят воспитывать детей.