В СПЧ заявили о сильнейшем лобби самокатного бизнеса

Запрету или ограничению электросамокатов в городах мешает сильнейшее лобби. Об этом заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов, комментируя недавний наезд в Москве на 5-летнего ребенка, когда нарушитель скрылся.

Он считает, что Дептранс Москвы уже даже не пытается реагировать.

"Недавно один чиновник мне цинично заявил: "Знаешь, сколько в день приносит бизнес проката электросамокатов и электровелосипедов? И кто за ним стоит? А эти жертвы - лишь жертвы прогресса, естественные потери". Вот в этом и есть вся мотивация чиновников, "слившихся в экстазе" с бизнесом", - написал Кабанов.

Он заверил, что в СПЧ будут работать над введением реальных ограничений на использование СИМ.

В Госдуму сегодня внесен законопроект о праве муниципалитетов запрещать прокат электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева призывает полностью запретить в городах электросамокаты по примеру Парижа. Среди российских законодателей единого мнения на этот счет нет.



