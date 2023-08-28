В металлургическом цехе "Святогора" капитально ремонтируют отражательную печь №2

В плавильном отделении металлургического цеха АО "Святогор" ведется капитальный ремонт отражательной печи №2.

Отражательная печь в той конструкции, которая используется на красноуральском предприятии, является уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли. В эксплуатации находится только одна отражательная печь. Она должна безопасно работать, выполняя возложенный на нее технологический функционал по выпуску штейна (промежуточного продукта в производстве черновой меди). При этом вторая печь находится в длительном ремонте или на разогреве.

Кампания отражательной печи №2, то есть ее межремонтный период, составила 12 месяцев. После останова в течение месяца печь находилась на охлаждении. Затем была выполнена разборка огнеупорной кладки, разбивка и удаление настыли.

Параллельно с этим специалисты металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата. Необходимые металлоконструкции были изготовлены силами ремонтно-механического завода "Святогора".

"Первым делом было расчищено пространство для возведения нового плавильного агрегата. Кроме того, после осмотра состояния внутренних конструкций было принято техническое решение о демонтаже фундамента передней стены", - рассказал старший мастер плавильного отделения металлургического цеха АО "Святогор" Вадим Гладких.

После этого специалисты подрядной организации ООО "Святогорстрой" приступили к устройству фундамента печи. Работы уже выполнены на 50%, по их окончании можно будет начать огнеупорную кладку. Кроме того, произведена замена шести колонн – основных несущих конструкций агрегата. Ведется монтаж специальных пятовых балок – металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.

На следующем этапе будет выполнена огнеупорная кладка стен и свода отражательной печи №2. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 тыс. 300 тонн огнеупорного кирпича.

Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.