"Дискотека Авария" и Юлианна Караулова выступят на Дне города в Челябинске

В Челябинске на День города выступят "Дискотека Авария", Юлианна Караулова, L’One и Ramil. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил вице-мэр города Сергей Авдеев, передает корреспондент Накануне.RU.

Хедлайнерами концерта 9 сентября на площади у Торгового центра станут Юлианна Караулова и группа "Дискотека Авария". Также пройдет концерт у ледовой арены "Трактор", где выступят L’One и Ramil.

Фестиваль электронной музыки состоится в Арт-сквере на набережной. Звездными гостями станут Dj Саймона и Леонид Руденко.

в 22 часа 9 сентября на набережной реки Миасс запланирован праздничный фейерверк.