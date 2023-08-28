В Турции произошла перестрелка в отеле, есть жертвы

Один человек погиб, еще трое пострадали при перестрелке в отеле в турецком городе Бодрум.

Перестрелка произошла в отеле в районе Гельтюркбюку, расположенном в часе езды от центра Бодрума. Она случилась вечером 27 августа, пишут "Ведомости". Участниками конфликта стали три постояльца отеля и три человека, которые приехали туда на машине.

Погибшим оказался 28-летний Омер Аташ. Пострадавшие – два молодых человека 22 лет и 17-летний подросток – госпитализированы.