В Госдуме выступили с предложением увеличить маткапитал до 1 млн рублей

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили увеличить материнский капитал на первого ребенка до 756,7 тысячи рублей, на второго и третьего - до 1 миллиона.

По мнению парламентариев, принятие законопроекта окажет положительное влияние на демографическое развитие в стране, пишет RT.

"С учетом того что у нас уже анонсировано со следующего года увеличение МРОТ выше уровня фактической инфляции, считаем, что с учетом демографической обстановки в стране необходимо увеличить и размер маткапитала — также выше уровня фактической инфляции", — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Ранее руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) назвала идею введения отцовского капитала излишней. Политик предложила увеличить материнский капитал, а также выдавать его за четвертого и последующий детей. Также она отмечала, что власти подменили демографическую политику "мелкими социальными подачками".