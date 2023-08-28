28 Августа 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Губернатор Моор оценил эффективность господдержки тюменских предприятий

Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня работает в Тюменском районе, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках поездки глава региона осмотрит ряд производственных предприятий, в том числе в индустриальном парке "Боровский", а также побывает на социальных объектах. Одно из предприятий, на котором побывал губернатор - завод "Орион" в селе Ембаево Тюменского района.

За последние три года предприятие получило финансирование и субсидирование в размере 10,5 млн руб. Губернатор Александр Моор, побывав на заводе, лично оценил эффективность государственной поддержки.

Завод металлических изделий — лидер в Тюменской области в производстве: кладочной сетки, арматурных каркасов, буронабивных свай, сетки дорожной. На производственных и складских помещениях площадью 4 600 кв. м производят широкий ассортимент продукции. Работают более 50 человек. Предприятие действует с 2004 года.

Руководство компании использует: возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования, льготный кредит на восстановление деятельности под 2%.

Отметим, что на прошлой неделе глава региона посетил с официальным визитом Ярковский район, где ознакомился с итогами капитального ремонта в местной школе, оценил модернизацию коммунальной энергии.

Теги: Александр Моор, Орион, господдержка


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