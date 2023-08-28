28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на заключение Стрелкова в СИЗО

Мосгорсуд 29 августа рассмотрит апелляцию на решение нижестоящей инстанции по мере пресечения Игорю Стрелкову (Гиркину). Ранее его заключили в СИЗО "Лефортово", он является подозреваемым по уголовному делу о публичных призывах к экстремистской деятельности. О предстоящем заседании суда сообщила жена экс-министра обороны ДНР Мирослава Регинская.

Решение об аресте Стрелкова суд принял 21 июля, срок меры пресечения истекает 18 сентября.

В начале августа адвокат Стрелкова Гаджи Алиев сообщил, что следствие засекретило дело Стрелкова, заседания суда будут проходить в закрытом режиме.

По 282 статье УК Стрелкову грозит до пяти лет лишения свободы. РБК со ссылкой на неназванные источники сообщал, что поводом для возбуждения уголовного дела об экстремизме стало заявление бывшего сотрудника ЧВК "Вагнер".

Теги: мосгорсуд, апелляция, игорь стрелков


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Ранее 23.07.2023 20:57 Мск Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков помещен в СИЗО "Лефортово"
Ранее 21.07.2023 19:33 Мск В Москве задержан соратник Стрелкова
Ранее 21.07.2023 19:19 Мск Стрелков арестован по делу о публичных призывах к экстремизму

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