28 Августа 2023
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Фото: Russ Scalf/US Air Force

Депутат Госдцмы: переданные Украине F-16 будут уничтожены

В Госдуме полагают, что американские истребители F-16 на Украине будут уничтожены – места их базирования станут законной целью для нанесения упреждающих ударов.

Об этом заявил РИА Новости депутат от крымского региона Михаил Шеремет, уточнив, что F-16 не дадут Киеву превосходства в небе.

Напомним, ранее правительство Норвегии пообещало передать Украине американские истребители четвертого поколения F-16, став третьей страной после Дании и Нидерландов, принявшей такое решение. Washington Post со ссылкой на украинские источники сообщила, что первая группа украинских пилотов завершит обучение на американских истребителях F-16 не ранее следующего лета. Пилоты, несмотря на беглый английский, должны пройти четырехмесячные курсы языка. Обучение украинских пилотов на F-16 на территории США может стартовать уже в сентябре.

Теги: F-16, Михаил Шеремет, самолет, истребитель, США


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