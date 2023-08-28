После кошмарных летних пожаров Уральской авиабазе закупили новую технику

Уральская авиабаза получила оборудование и спецтехнику на сумму в 30 млн рублей. Об этом сообщает департамент информполитики региона. 10 из 30 млн выделено из бюджета Свердловской области, остальные - из федерального. Техника поможет предотвращать и бороться с пожарами на территории региона.

Приобретено восемь малых лесопожарных комплексов на базе автомобилей "Соболь", которые позволят обнаружить и потушить пожар на малой площади. Также было закуплено: 472 ранцевых лесных огнетушителя, 300 раций, 100 бензопил, 10 дизельных генераторов и три компьютерных планшета для летчиков, ведущих наблюдение за лесными пожарами с воздуха.

Еще пять автомобилей направили в отдаленные территории области: в Тавдинском, Свердловском, Кушвинском, Верхотурском лесничествах технику уже готовят к эксплуатации.

"Спецтехника укомплектована емкостью для воды, мотопомпой, пожарными рукавами, бензопилой, топорами, мотыгами, ранцевыми лесными огнетушителями, зажигательным аппаратом и воздуходувкой. Поставку ещё трёх спецавтомобилей мы ждём в ближайшее время", — рассказал исполняющий обязанности директора Уральской авиабазы Илья Секерин.

Пожарные получили и другое оборудование, в числе которого рации, бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, дизельные генераторы и компьютерные планшеты. Это позволит обновить и пополнить свою материальную базу. Планшеты уже выдали летчикам, наблюдающими за пожарной обстановкой сверху.

Напомним, ранее сотрудники Уральской авиабазы жаловались на задержки зарплаты за тушение лесных пожаров. По данным профсоюзной организации, на июнь этого года сумма невыплаченных денег составляла 41 млн рублей.