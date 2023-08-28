Депутат Лантратова просит Мишустина ввести льготы для студенток-матерей

Для стимулирования рождаемости студенток нужно ввести программу поддержки "Мама-студент". С таким предложением к премьеру Михаилу Мишустину обратилась первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее представлению, программа должна предполагать следующие меры: запрет на отчисление беременных и молодых матерей до достижения ребенком возраста трех лет, индивидуальный план обучения, выплату стипендии даже во время пребывания в академическом отпуске по беременности, оборудование детских комнат и комнат для кормления в каждом учебном корпусе, бесплатное проживание в студенческих общежитиях вуза при бучении на бюджете и другие льготы.

"Это поможет снизить возраст деторождения. Средний возраст рождения первого ребенка составляет 26,7 лет, что, по оценкам специалистов, является уже поздним сроком", - написала Лантратова.

Как и вся политика государства в сфере демографии, меры поддержки приравниваются к стимулированию рождаемости, что на практике не подтверждается. Все меры поддержки последних лет не дали никакого прироста рождаемости, которая продолжает падать. Сейчас она составляет чуть более 1,4 ребенка на женщину. Рождаемость в возрасте до 25 лет составляет чуть более 20% от общего числа рождений. Правда, в этом возрасте и женщин намного меньше.