В Челябинске пьяный водитель иномарки столкнулся с мотоциклом, уходя от погони ГИБДД

В Челябинске пьяный водитель, уходя от погони ГИБДД, столкнулся с мотоциклом. В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, он госпитализирован.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, ДТТП произошло ночью 28 августа. Сотрудники ДПС у дома 105 по улице Университетская Набережная заметили автомобиль "Ауди", двигавшийся с высокой скоростью. Инспекторы ДПС потребовали от водителя остановиться, но он их проигнорировал и попытался скрыться. Экипаж ДПС стал преследовать автомобиль.

На перекрестке улиц Чичерина и Университетской Набережной водитель иномарки не справился с управлением, наехал на бордюрный камень и столкнулся с мотоциклом "Ямаха".

Медицинское освидетельствование показало, что водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный материал.