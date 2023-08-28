В Свердловской области локализовали все лесные пожары

Локализованы все лесные пожары, действующие в Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По данным на вечер 27 августа локализованы и не распространяются три возгорания в Махневском, Серовском и Сосьвинском районах на общей площади в 233 гектара. Борьбу с огнем ведут 70 человек. Также задействовано шесть единиц техники.

Несмотря на это, на всей территории Среднего Урала продолжает действовать особый противопожарный режим.

Ранее сообщалось, что сотрудникам Уральской базы авиационной охраны лесов, которые борются с лесными пожарами в Свердловской области, пообещали поднять зарплату.