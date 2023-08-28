Baza: ВСУ пытались атаковать военный аэродром в Брянской области

ВСУ минувшей ночью попытались атаковать военный аэродром в Брянской области, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, три дрона-камикадзе были уничтожены силами ПВО.

Уточняется, что в результате падения обломков на территории аэродрома загорелась трава. Техника не пострадала.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что сегодня ночью системой противовоздушной обороны в двух регионах России сбиты беспилотники. Два аппарата уничтожены над территорией Брянской области. Один БПЛА сбит над территорией Люберецкого района Московской области.