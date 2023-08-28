28 Августа 2023
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесен законопроект о праве городов запрещать прокат электросамокатов

В Госдуму внесен законопроект о праве муниципалитетов запрещать прокат электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Автором выступил вице-спикер палаты от "Новых людей" Вячеслав Даванков.
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Между тем, в парламенте продолжается дискуссия о возможности запрета проката электросамокатов. Противники кикшеринга яростно лоббируют запрет и даже призывают проводить референдум – можно ли таким средствам передвижения вообще появляться на городских улицах. Сторонники более мягких мер объясняют: правила и инфраструктура редко появляются до того, как появится сама новинка, подлежащая регулированию.

Так, депутат Госдумы Евгений Попов пишет в своем Telegram-канале: "Решение проблемы самокатов лежит в плоскости инфраструктуры и четких правил. Запреты - не выход. <…> Защищаю не самокаты и финансовых бенефициаров (даже не знаю, кто они), а миллионы москвичей и гостей мегаполиса, для которых самокаты - уже очень давно общественный транспорт. Сам тоже пользуюсь часто. Инфраструктура, правила, штрафы - да. Запреты - только через референдум".

Ему ответил ярый противник проката электросамокатов, сенатор Андрей Клишас: "Инфраструктура и правила должны быть прежде СИМ (средств индивидуальной мобильности), а пока получается всё наоборот. Только вот не запрещать, а разрешать СИМ без соответствующей инфраструктуры в Москве - нужно было через референдум".

Теги: законопроект, самокат, прокат, запрет, андрей клишас


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