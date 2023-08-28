Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы-1"

28 Августа 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Дальневосточный ФО В России
Фото: Накануне.RU

Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы-1"

Китайцы начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.

Резкий рост спроса на продукт связан со сбросом Японией воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Отмечается, что таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья.

По данным China Daily, в Китае наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды. Власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды радионуклиды, но не все. В ближайшее время японские надзорные органы и Международное агентство по атомной энергии намерены начать брать пробы и анализировать содержание радиоактивных веществ в рыбе рядом со станцией.

Обязательный контроль за содержанием радиоактивных веществ в японской рыбе ввел также Китай. Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами.

Теги: китайцы, соль, приморье, фукусима-1


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети