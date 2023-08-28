Китайцы начали вывозить соль из Приморья на фоне сброса воды с "Фукусимы-1"

Китайцы начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Уссурийской таможни.

Резкий рост спроса на продукт связан со сбросом Японией воды с АЭС "Фукусима-1" в океан.

Отмечается, что таможенники не видят большого ажиотажа среди китайских граждан вокруг вывоза соли из Приморья.

По данным China Daily, в Китае наблюдался резкий рост спроса на соль на фоне сброса радиоактивной воды. Власти страны попросили граждан воздержаться от массовой скупки.

24 августа японская компания Tokyo Electric Power начала сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1". Ранее сообщалось, что очистные установки устраняют из радиоактивной воды радионуклиды, но не все. В ближайшее время японские надзорные органы и Международное агентство по атомной энергии намерены начать брать пробы и анализировать содержание радиоактивных веществ в рыбе рядом со станцией.

Обязательный контроль за содержанием радиоактивных веществ в японской рыбе ввел также Китай. Роспотребнадзор усилил контроль за поставляемыми из Японии рыбой и морепродуктами.