28 Августа 2023
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Фото: Гайский ГОК

Гайский ГОК запустил после реконструкции ствол шахты "Скиповая"

Гайский ГОК (Оренбургская область) после реконструкции запустил в опытно-промышленную эксплуатацию ствол шахты "Скиповая".

Промышленный объект предназначен для выдачи руды и породы, а также для подачи свежего воздуха в подземные горные выработки. В результате реконструкции ствола шахты "Скиповая" была произведена замена подъемной машины и построено новое надшахтное здание подъемной машины. Шахтная подъемная установка УЦР 6,75х6,2/1,95 производства Уралмашзавода – одна из самых крупногабаритных машин барабанного типа в мире. Общий вес УЦР составляет более 400 тонн.

шахта "Скиповая"(2023)|Фото: Гайский ГОК

На Гайском ГОКе она будет использоваться для вертикальных подъемов скипового оборудования, транспортировки на поверхность горной массы, оборудования и вспомогательных материалов. С помощью машины работники ГОКа также смогут вести осмотр, ремонт армировки и крепления ствола шахты. Максимальная глубина опускания скипов – 1470 метров, максимальная скорость – 15 метров в секунду.

шахта "Скиповая"(2023)|Фото: Гайский ГОК

Параллельно с установкой подъемной машины велся монтаж здания машины размером 42 на 24 метра. Здесь установлено все необходимое новое электрооборудование и вентиляционное оборудование. Монтажу новой подъемной машины предшествовал большой объем подготовительных работ: произведен демонтаж старого и монтаж нового здания подъемной машины, фундамента. Демонтирована старая подъемная машина (старые копровые шкивы и подъемные канаты, все электрооборудование и вентиляционное оборудование). В здании разгрузки крупнотоннажных самосвалов заменена приточная камера и аспирационная система.

шахта "Скиповая"(2023)|Фото: Гайский ГОК

В рамках реконструкции ствол шахты "Скиповая" был углублен на 160 метров и армирован. Для стабильной работы ствола был построен комплекс разгрузки самоходной техники, комплекс катучего конвейера и дозаторно-загрузочный комплекс.

Теги: ГОК, шахта, реконструкция


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